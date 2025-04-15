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Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor! İşçilere sunulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 17:05
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Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor! İşçilere sunulacak

Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor. İlk zam teklifinin işçilere sunulması bekleniyor.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor. İlk zam teklifinin işçilere sunulması bekleniyor.

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Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor! İşçilere sunulacak Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor! İşçilere sunulacak Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor! İşçilere sunulacak
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