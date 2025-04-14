Rapçi Sansar Salvo dini değerlere küfürler edip babasını dövdü

O anlara ait ekran görüntüsü

"VESAYETİ ALIRSAN HER GÜN BUNU YAŞARSIN"

Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo, "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" ifadelerini kullandı.

DİNİ DEĞERLERE KÜFÜRLER ETTİ

Babasının ve ailesinin eski kız arkadaşının vefatına ilişkin imalarda bulunduğunu iddia eden Sansar Salvo, günlerdir sinir krizi geçirdiğini söyledi. Öte yandan Ekin Can Arslan videoda dini değerlere küfürler etti.