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Rapçi Sansar Salvo dini değerlere küfürler edip babasını dövdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 14:42
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Rapçi Sansar Salvo dini değerlere küfürler edip babasını dövdü

'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan’ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olay sonrası, Sansar Salvo dini değerlerimize küfürler edip babasını darp etti. Günlerdir sinir krizi geçirdiğini söyleyen rapçi, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Sansar Salvo" olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

O anlara ait ekran görüntüsüO anlara ait ekran görüntüsü

"VESAYETİ ALIRSAN HER GÜN BUNU YAŞARSIN"

Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo, "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" ifadelerini kullandı.

DİNİ DEĞERLERE KÜFÜRLER ETTİ

Babasının ve ailesinin eski kız arkadaşının vefatına ilişkin imalarda bulunduğunu iddia eden Sansar Salvo, günlerdir sinir krizi geçirdiğini söyledi. Öte yandan Ekin Can Arslan videoda dini değerlere küfürler etti.

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Rapçi Sansar Salvo dini değerlere küfürler edip babasını dövdü Rapçi Sansar Salvo dini değerlere küfürler edip babasını dövdü Rapçi Sansar Salvo dini değerlere küfürler edip babasını dövdü

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