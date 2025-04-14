Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER



Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun avukatları aracılığıyla tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep ederek bir itirazda bulundu.