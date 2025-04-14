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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret

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Giriş: 14.04.2025 14:37 Güncelleme: 14.04.2025 15:29
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Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin tutukluluğa yaptığı itirazı reddetti. Böylece, yolsuzluk ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerin cezaevindeki süreci devam edecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun avukatları aracılığıyla tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep ederek bir itirazda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret

REDDEDİLDİ

Değerlendirmeyi yapan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yapmış olduğu itirazların reddine karar verdi. Şüphelilerin tutukluluk halleri devam edecek.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret
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