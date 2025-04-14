MSB duyurdu: PKK'nın kullandığı mağara bulundu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edildi.
Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi.
MSB resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız!
Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakârca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti.
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi."
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