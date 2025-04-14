MSB duyurdu: PKK’nın kullandığı mağara bulundu

MSB ekran görüntüsü

MSB resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız!

Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakârca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi."