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Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 16:06
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Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Touhid Hossain ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) Hossain ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşli mevkidaşı Hossain ile görüştü

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