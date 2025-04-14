Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında! İlk ifadesi ortaya çıktı

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! "DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM ÇİTLERE SALDIRDIM"

Şüpheli Sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti.

Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.

Şüphelinin "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum.Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım" dediği iddia edildi

NE OLMUŞTU?

Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri tarafından çevrede inceleme başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.