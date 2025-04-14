Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında! İlk ifadesi ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin ilk ifadesinde, 'Ben mezarlıklarda yaşıyorum. Çocuğu gazetelerde gördüm mezarını merak ettim. Yanına gittim, çitlere ayağım takıldı düştüm. Sinirlendim, çitleri tekmeledim' dediği iddia edildi
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımlar sonrası soruşturma başlatılmıştı.
Bakan Yerlikaya, 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! "DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM ÇİTLERE SALDIRDIM"
Şüpheli Sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti.
Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.
Şüphelinin "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum.Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım" dediği iddia edildi
NE OLMUŞTU?
Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri tarafından çevrede inceleme başlatılmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.
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