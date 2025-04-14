İstanbul'da otobüsler durabilir! Özel halk otobüsleri isyanda: İBB alacaklarımızı ödesin
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıklarını belirterek, kent genelinde özel halk otobüsü seferlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Özellikle son 5 yılda ödemelerdeki 3-4 aylık gecikmelerin işletmecileri iflasın eşiğine getirdiği vurgulandı. Belediyeden alacakların 5 milyar lirayı aştığı ifade edilirken 'Ne yakıt alacak paramız kaldı ne de şoför maaşlarını ödeyebiliyoruz. Bu şartlarda hizmet vermemiz mümkün değil. Bu bir tehdit değil, zorunlu bir karar. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’un toplu taşıma sistemi durur” denildi. İşte detaylar...
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.
"İBB ÖDEME GECİKMELERİ BİZİ İFLASA SÜRÜKLEDİ"
Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi.
Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanıldı.
"NE YAKIT ALACAK NE DE MAAŞ ÖDEYECEK GÜCÜMÜZ KALDI"
Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."
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