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9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.04.2025 17:38 Güncelleme: 14.04.2025 17:40
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9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'Ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerin, FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonuna ilişkin, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

9 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 20 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'daki operasyonlarda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yapılan paylaşım | Ekan Görüntüsü-A HaberBakan Yerlikaya'nın X hesabından yapılan paylaşım | Ekan Görüntüsü-A Haber

Şüphelilerin, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli yakalandı 9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli yakalandı 9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli yakalandı
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