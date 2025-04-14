9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yapılan paylaşım | Ekan Görüntüsü-A Haber

Şüphelilerin, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."