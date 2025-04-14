AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Niteliksiz siyasetin markası Özgür Özel oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini sert şekilde eleştirdi. Çelik, Özel’in açıklamalarının Avrupa’daki aşırı sağcı söylemlerle benzerlik gösterdiğini, siyasi tarih ve kavram bilgisinden yoksun olduğunu belirtti. Ömer Çelik ayrıca Özgür Özel'in niteliksiz siyasetin markası olduğunu vurguladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi.
İşte Çelik'in sözleri:
"SİYASİ TARİH BİLMİYOR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil.
AŞIRI SAĞCILARIN SÖZLERİYLE AYNI
Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır. Özgür Özel'in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir.
NİTELİKSİZ SİYASETİN MARKASI OLDU
Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen "niteliksiz siyaset"in markası oldu." dedi.
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