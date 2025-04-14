AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Niteliksiz siyasetin markası Özgür Özel oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

NİTELİKSİZ SİYASETİN MARKASI OLDU

Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen "niteliksiz siyaset"in markası oldu." dedi.