Bingöl’de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 3 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 147 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı hakkında adli işlem yapıldı.