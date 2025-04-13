Gambiya Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye" vurgusu: İkili ilişkilerimiz mükemmel!
Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Türkiye ile ikili ilişkileri 'mükemmel' olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için olanak olduğunu belirten Tangara, ileride ilişkileri geliştirmek için yakından çalışmayı umduklarını söyledi.
Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'e katılan Tangara, soruları yanıtladı.
Tangara, "Türkiye ile Gambiya arasındaki ikili ilişkiler mükemmel." dedi.
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için olanak olduğunu belirten Tangara, ileride ilişkileri geliştirmek için yakından çalışmayı umduklarını söyledi.
Tangara, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin "kazan kazan" politikasına uygun olduğunu ve bu durumun bütün taraflara kar sağladığını dile getirdi.
Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı yatırımların "doğru yönde atılmış bir adım" olduğuna değinen Tangara, Türk özel sektörünün Afrika'da çok dinamik olduğunu, bu durumun ikili ilişkileri güçlendirdiğini anlattı.
Tangara, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Gazze'deki sorunun diyalog yoluyla en iyi şekilde çözülmesi için çalıştığına dikkati çekerek, Gambiya'nın iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı.
ADF'ye dördüncü kez katıldığını ve bu organizasyonun yıllar içinde çok geliştiğini kaydeden Tangara, Forum'un diplomasi için bir "Davos haline geldiğinin" altını çizdi.
Tangara, "Bizler de diplomasi forumunu, önemli konuları tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve stratejiler belirlemek için dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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