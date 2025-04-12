Bakan Kurum: 2035’e kadar güneş ve rüzgar kapasitemizi 4 kat artıracağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesini anlattı. Kurum, 2035’e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 4 katına çıkarılacağını, 2053 hedefinin ise birincil enerjide yenilenebilir kaynakların payını yüzde 50’ye ulaştırmak olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli"nde konuştu. Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü mücadele ve gelecek hedefleri ele alındı.
Kurum, Türkiye'nin iklim krizine yalnızca afetler özelinde değil, çok boyutlu bir tehdit olarak yaklaştığını vurgulayarak, "Türkiye olarak sorunlara gözlerini kapatan değil, doğrudan odaklanan ve kendi çözümleriyle yine yerelde ve ulusalda mücadele eden bir ülke olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.
AKDENİZ HAVZASI'NDA OLMAK RİSKİ ARTIRIYOR
Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığını hatırlatarak, bu durumun çevresel tehditleri artırdığını söyledi. Özellikle Antalya'da birkaç yıl önce yaşanan orman yangınlarını örnek gösteren Kurum, yangınların nedenlerini bilim insanları ve uzmanlarla birlikte araştırdıklarını belirtti.
"İklim değişikliğinden kaynaklı aşırı hava olayları, sıcaklık artışı ve sert rüzgarlar yangının büyümesine neden oldu" diyen Kurum, bu verilerin Türkiye'nin iklim politikalarının bilimsel temellere dayandığını gösterdiğini ifade etti.
YEŞİL DÖNÜŞÜMDE KAPSAMLI ADIMLAR ATILIYOR
Türkiye'nin emisyonu azaltma ve yutak alanları artırma hedefi doğrultusunda çeşitli projeleri hayata geçirdiğini belirten Kurum, "81 ilimizde Millet Bahçeleri projesiyle yeşil alan miktarını artırıyoruz. Enerji verimli, yeşil binaların dönüşümüne büyük önem veriyoruz." dedi.
Deprem riski yüksek bölgelerde sürdürülen konut projelerinin de bu kapsamda şekillendiğini ifade eden Kurum, "11 ilde 500 bin konut inşa ediyoruz. Bu yapıları iklime dirençli ve sıfır atık uyumlu olarak planlıyoruz." diye konuştu.
SIFIR ATIK PROJESİ VE DEPOZİTO SİSTEMİ GENİŞLİYOR
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'de çevresel farkındalık ve geri dönüşüm alanında önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Ayrıca yüzde 35 olan kazanım oranının yüzde 60'a çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayan Kurum, "Bu kapsamda depozito sistemini önemsiyoruz. 2026'da zorunlu hale gelecek uygulama, bu yıl Sakarya'dan başlayarak tüm ülkeye yayılacak." şeklinde konuştu.
ENERJİ HEDEFLERİ: 2035 VE 2053 VİZYONU
Türkiye'nin uzun vadeli enerji hedeflerine de değinen Kurum, "2035'e kadar rüzgar ve güneş enerji kapasitemizi mevcut seviyenin dört katına çıkaracağız. Enerji Bakanlığımız bu konuda yoğun çalışıyor." diye bildirdi.
Kurum, ayrıca 2053 yılına kadar birincil enerjide yenilenebilir kaynakların payını yüzde 50'ye ulaştırmak ve sanayi sektöründe yüzde 75 emisyon azaltımı sağlamak hedefinde olduklarını aktararak, "Bu mücadele gençlerimize daha yaşanabilir bir ülke bırakma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE, COP31 BAŞKANLIĞINA ADAY
Türkiye'nin COP31 Başkanlığı için adaylık sürecine de değinen Bakan Kurum, "Jeopolitik konumumuz, gelişmekte olan bir ülke olarak eşitlikçi ve adil yaklaşımımızla COP başkanlığını önemsiyoruz. Bu konuda dünya ülkelerinden destek bekliyoruz." dedi.
"GAZZE'DEKİ ZULME KARŞI DA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Konuşmasının sonunda Gazze'de yaşanan insani krizlere de değinen Kurum, Türkiye'nin yalnızca çevresel değil, insani konularda da duyarlı bir duruş sergilediğini söyledi. "İsrail vahşetini her ortamda anlatmaya devam edeceğiz. Mazlumlara el uzatmayı sürdüreceğiz." diyen Kurum, Türkiye'nin küresel vicdanın sesi olmaya devam edeceğini belirtti.
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