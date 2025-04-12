Bakan Kurum: 2035’e kadar güneş ve rüzgar kapasitemizi 4 kat artıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli"nde konuştu. Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü mücadele ve gelecek hedefleri ele alındı.

Kurum, Türkiye'nin iklim krizine yalnızca afetler özelinde değil, çok boyutlu bir tehdit olarak yaklaştığını vurgulayarak, "Türkiye olarak sorunlara gözlerini kapatan değil, doğrudan odaklanan ve kendi çözümleriyle yine yerelde ve ulusalda mücadele eden bir ülke olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

AKDENİZ HAVZASI'NDA OLMAK RİSKİ ARTIRIYOR

Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığını hatırlatarak, bu durumun çevresel tehditleri artırdığını söyledi. Özellikle Antalya'da birkaç yıl önce yaşanan orman yangınlarını örnek gösteren Kurum, yangınların nedenlerini bilim insanları ve uzmanlarla birlikte araştırdıklarını belirtti.

"İklim değişikliğinden kaynaklı aşırı hava olayları, sıcaklık artışı ve sert rüzgarlar yangının büyümesine neden oldu" diyen Kurum, bu verilerin Türkiye'nin iklim politikalarının bilimsel temellere dayandığını gösterdiğini ifade etti.