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Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat davası 9. kez ertelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.04.2025 15:39 Güncelleme: 11.04.2025 17:03
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Ekrem İmamoğlu’nun ihaleye fesat davası 9. kez ertelendi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada da savcılık mütalaa vermezken, dava 11 Temmuz'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 6 kişi hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat' iddiasıyla açılan davanın 9'uncu duruşmasında, dosya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğu için savcılık makamınca mütalaa verilmedi. Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI

Hakkında açılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraberindeki 6 kişi ile 'ihaleye fesat' karıştırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava bugün İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 9'uncu kez görüldü. Duruşmaya sanık avukatları ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili isim katıldı.

Dava dosyasının 10 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması nedeniyle savcılık tarafından mahkemeye mütalaa sunulmadı. Hakim tarafından, 'Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşüne ve dosya aslı döndükten sonra dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine' kararı verildi.

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