Petrol ve doğal gazda yeni hamle! Bakan Bayraktar: Somali'de faaliyet başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin gelecek aylarda Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Ankara'da "Türkiye ve Somali Arasında Somali Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle: TPAO, Somali ile hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzaladı. TPAO, Somali'yle birlikte offshore sahalarda proje geliştirmek için üretim anlaşması imza etti. 3 offshore sahasında anlaşma yapıldı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Oruç Reis'i Somali'ye gönderdik, gemi oradaki faaliyetlerine devam ediyor. 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz devam etmekte, proje yüzde 78 oranında tamamlanmış durumda. Veriler ışığında sondaj için kararımızı oluşturmuş olacağız.
ENERJİDE YENİ HAMLE
Somali'yle işbirliğimiz çok daha ileri boyutta ilerlemeye devam ediyor. Offshore sahalarına yenilerini eklemiş olduk. İlk etapta sismik, sonra hızlı şekilde petrol ve gaz varlığının tespitine geçmiş olacağız.
İki ülke arasında güçlü işbirliği devam ediyor. Somali'de ilerde madenlerle ilgili somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak çok taraflı enerji diplomasisi yapıyoruz.
Pakistan'da offshore arama için imzalar attık. Kendi kara ve denizlerimizde keşif, bunların üretilmesinin yanında farklı coğrafyalarda yenilerini ilave etmek için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz.
"MİLLİ ENERJİ POLİTİKASINDA ADIM ADIM"
Milli enerji politikamızda adım adım ilerliyoruz. Kabiliyetlerimizi farklı coğrafyalarında hayata geçiriyor olmamız ülkemiz petrolcülüğü için fevkalade önemli.
2 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenleyeceğiz, dünyanın muhtelif yerlerinden bakanlar ve ilgili şirketleri bir araya getirip işbirlikleri bir adım daha öteye götürecek organizasyonu gerçekleştireceğiz.
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