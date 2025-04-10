Petrol ve doğal gazda yeni hamle! Bakan Bayraktar: Somali’de faaliyet başlayacak

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ENERJİDE YENİ HAMLE

Somali'yle işbirliğimiz çok daha ileri boyutta ilerlemeye devam ediyor. Offshore sahalarına yenilerini eklemiş olduk. İlk etapta sismik, sonra hızlı şekilde petrol ve gaz varlığının tespitine geçmiş olacağız.

İki ülke arasında güçlü işbirliği devam ediyor. Somali'de ilerde madenlerle ilgili somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak çok taraflı enerji diplomasisi yapıyoruz.

Pakistan'da offshore arama için imzalar attık. Kendi kara ve denizlerimizde keşif, bunların üretilmesinin yanında farklı coğrafyalarda yenilerini ilave etmek için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz.

"MİLLİ ENERJİ POLİTİKASINDA ADIM ADIM"

Milli enerji politikamızda adım adım ilerliyoruz. Kabiliyetlerimizi farklı coğrafyalarında hayata geçiriyor olmamız ülkemiz petrolcülüğü için fevkalade önemli.

2 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenleyeceğiz, dünyanın muhtelif yerlerinden bakanlar ve ilgili şirketleri bir araya getirip işbirlikleri bir adım daha öteye götürecek organizasyonu gerçekleştireceğiz.