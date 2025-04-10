Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ulaş ilçesi Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Geçidi yakınlarında meydana geldi.

Malatya yönüne giden Y.S.'nin kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AET 749 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki HG. ve B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.