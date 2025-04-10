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Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 10:03
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Niğde’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 5 bin doldurulmuş makaron, 60 kilogram tütün, 150 paket kaçak sigara, 720 sahte bandrol, 21 elektronik sigara ve 19 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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