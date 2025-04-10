Diyarbakır'da "Narko Hançer" uygulaması!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine ve gruplarına, sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Geçimini uyuşturucu satışı gibi yasa dışı faaliyetlerle sağlayan gruplar ile çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesiştiği Feritköşk Mahallesi'nde başta metruk yapılar olmak üzere, binaların çatı katları ile ara sokaklarda yaklaşık 300 polisten oluşan 25 ekip ile "Narko Hançer" adı ile uygulama yapıldı.

8 uygulama noktası ile mahalle giriş ve çıkışlara kapatılarak, durdurulan araçlarda dedektör köpekler ve alanında uzman personel ile arama yapıldı.

Aramalarda 3,5 kilogram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 175 kök Hint keneviri ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Uygulamada ayrıca 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.