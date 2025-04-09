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İstanbul'da metro tramvay ve teleferik hatlarında arıza: Uzun kuyruklar oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 09:01 Güncelleme: 09.04.2025 10:37
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İstanbul’da metro tramvay ve teleferik hatlarında arıza: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza yaşandı. Metro hattındaki teknik arıza nedeniyle vatandaşlar İETT duraklarına yönelirken uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

VATANDAŞ İETT DURAKLARINA AKIN ETTİ

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.

TRAMVAYDA SEFERLER DURDU

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı (İHA)İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı (İHA)

ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANDI

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

BİR HAT NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul’da metro tramvay ve teleferik hatlarında arıza: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul’da metro tramvay ve teleferik hatlarında arıza: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul’da metro tramvay ve teleferik hatlarında arıza: Uzun kuyruklar oluştu
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