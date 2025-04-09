Bayburt'ta kız yurdunda "öğrenci bıçaklandı" iddialarına yalanlama! Soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar sonrası Valilikten açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Bayburt Valiliği'nin açıklamasında 'Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.' denildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medyada Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar sonrası Valilikten açıklama geldi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet" iddiasının doğru olmadığını bildirildi.
KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet' iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır.
Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."
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