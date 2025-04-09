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Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.04.2025 10:48
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Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman’da park halindeki otomobilde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.

Yangın, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki 42 KR 459 plakalı otomobilde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi vatandaşlar tarafından söndürülen otomobilde inceleme yaptı.

Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.

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Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı

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