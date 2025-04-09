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Diplomasinin kalbi Türkiye! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'ya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 10:53 Güncelleme: 09.04.2025 10:56
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Diplomasinin kalbi Türkiye! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya’ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cumartesi günü Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cumartesi günü Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

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Diplomasinin kalbi Türkiye! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya’ya geliyor Diplomasinin kalbi Türkiye! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya’ya geliyor Diplomasinin kalbi Türkiye! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya’ya geliyor
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