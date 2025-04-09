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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 10:20
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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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