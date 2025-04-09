Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.