CHP'de reklam rüşvetleri Özgür Özel'in satranç arkadaşına gitmiş: Şartname sızdırana rüşvet
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihale işini kazanan firmaların, ihale şartnamesini önceden kendilerine sızdıran ve şu anda CHP Adana İl 2. Başkanlığı görevini yürüten Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığına dair belgeler mahkeme dosyasına yansıdı. Ayrıca, Mete Çelebi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Adana'ya her gelişinde satranç oynarken çekilmiş fotoğrafları da gündeme geldi. İşte detaylar...
Adana'da 2023 yılının Aralık ayında büyükşehir belediyesine yönelik "İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, yolsuzluk" davasının sanığı Mete Çelebi'nin CHP'nin Adana İl 2'nci başkanı olarak görev de bulunması "pes" dedirtti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN SATRANÇ ARKADAŞI
Operasyonda tutuklanan daha sonra serbest bırakılan ve tutuksuz yargılaması süren Mete Çelebi'nin CHP Gene Başkanı Özgür Özel'in satranç arkadaşı olduğu da fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.
Özgür Özel'in Adana ziyaretlerinde mahkeme dosyasında "Rüşvet Sanığı" olarak adı geçen Mete Çelebi ile bir araya gelerek satranç oynadığı öğrenildi. Mete Çelebi'nin aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın da "kankası" olarak biliniyor.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "Reklam ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet ve yolsuzluk" olayının gerçekleştiği yönünde 18 Aralık 2023'te operasyon gerçekleştirmişti.
Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvvet Sızlı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Tahir Cem Oğulhan, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile dönemin CHP Gençlik kolları Başkanı Mete Çelebi'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5 kişi tutuklanmıştı.
REKLAM AJANSI ÇALIŞIYOR GÖSTERMİŞ
Reklam ihalelerinin şartnamesini sızdıran ve daha sonra CHP Adana İl 2. Başkanlığı görevine getirilen Mete Çelebi ile firmalar arasındaki para trafiği Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından hazırlanan 878 sayfalık fezlekede yerini aldı.
Mete Çelebi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yüklü miktarlarda fatura kesen ve şaibeli bilboard işleriyle anılan Cem Tahir Oğulhan'ın sahibi olduğu Eylül Ajansta sigortalı çalışıyormuş gibi gösterildiği de polis tarafından belgelendi.
Çelebi'nin belediyede hazırlanan ihale şartnamelerini Semih Dizidar'ın sahibi olduğu Paragraf Ajansa, Süleyman Aydoğan ve kardeşlerinin ortağı olduğu Aydoğan Ahşap ve Reklam şirketi ile Tahir Cem Oğulhan'la birlikte hazırladıkları şartnamelerle belediyenin nasıl talan edildiği polisin teknik ve fiziki takip sonucu gün yüzüne çıkartıldı.
ÖZEL İLE SATRANÇ OYNUYORLAR
Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde Adana Büyükşehir belediyesinin reklam ihale işlerinin neredeyse tamamını kazanan bu firmalar daha önce şartnameyi kendilerine sızdıran ve şu an CHP Adana İl 2'nci başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığı mahkeme dosyasında yerini aldı.
Mete Çelebi'nin aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana'ya her gelişinde satranç oynadıkları fotoğraf da ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trafik kanunu değişikliği 2025 | Gündemde hangi maddeler var? 32 maddelik kanun teklifi Meclis'e geldi mi?
- Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı | İstanbul dahil o iller tek tek işaretlendi! Günlerce kar ve çamur yağacak
- Gümüşhane'de korkutan deprem! AFAD son dakika...
- Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2025 Nisan ayı ek ders ücreti hesaplama
- Kendine güvenleri tavan! En iddialı burçlar
- Altın alımında yeni tehlike: İslam Memiş uyardı! Alarm zilleri çalıyor
- Kalp hastalığına elveda: İşte atardamarlarınızı açacak 10 besin
- 32. Dönem POMEM mülakatları bitti mi? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Saniyeler içinde etki temizlik! Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor
- 250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları
- Hastalara nakdi destek! Maaş bağlanıyor, her ay 10.125,56 TL veriliyor!
- 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve detaylar