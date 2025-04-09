CHP’de reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına gitmiş: Şartname sızdırana rüşvet

Mete Çelebi'nin hesabına giriş yapan para miktarı (Sabah)

Çelebi'nin belediyede hazırlanan ihale şartnamelerini Semih Dizidar'ın sahibi olduğu Paragraf Ajansa, Süleyman Aydoğan ve kardeşlerinin ortağı olduğu Aydoğan Ahşap ve Reklam şirketi ile Tahir Cem Oğulhan'la birlikte hazırladıkları şartnamelerle belediyenin nasıl talan edildiği polisin teknik ve fiziki takip sonucu gün yüzüne çıkartıldı.

ÖZEL İLE SATRANÇ OYNUYORLAR



Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde Adana Büyükşehir belediyesinin reklam ihale işlerinin neredeyse tamamını kazanan bu firmalar daha önce şartnameyi kendilerine sızdıran ve şu an CHP Adana İl 2'nci başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığı mahkeme dosyasında yerini aldı.

Mete Çelebi'nin aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana'ya her gelişinde satranç oynadıkları fotoğraf da ortaya çıktı.