İslam düşmanı akademisyen Mehmet Aydıner gözaltında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner, akademik personel adayı alımı mülakatında skandal ifadeler kullandı. Aydıner, adaylara ait jüri raporları değerlendirilirken kullandığı sözlerle büyük tepki çekti. 28 Şubat zihniyetindeki Aydıner, önce fakültesinde başörtülü istemediğini söyledi ardından da AK Partililere bela okudu. Doç. Dr. Aydıner, mülakatta, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz" dedi.

Bu sözlerin ardından salon buz keserken, Fakülte Dekanı ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Hocam, nasıl konuşuyorsunuz?" dedi. Hadsiz sözlerine devam eden Doç. Dr. Aydıner, "AK Parti'nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından bazı akademisyenler tepki göstererek salonu terk etti. Tepki çeken Aydıner de diğer akademisyenler tarafından salondan çıkartılmaya çalışıldı. Salonda gerginlik yaşanırken, fakülte yönetimi olayın ardından akademisyen hakkında tutanak tuttu. Daha sonra da yönetim Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri Mehmet Aydıner'i gözaltına aldı.