Bayramda fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa 37,4 milyon ceza

Bakanlık ekipleri, otobüs terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yoğun denetimler gerçekleştirdi. (ahaber.com.tr)

-2 BİN 377 İŞLETME VE 63 BİN 113 OTOBÜS SEFERİ DENETLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledik."