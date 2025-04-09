Bayramda fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa 37,4 milyon ceza
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Bayram tatilinde şehirlerarası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerin yapılırken bakanlık, 10 Mart-6 Nisan tarihlerinde 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledi. Ayrıca, 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetlediklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs işletmecilerine 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı." dedi.
FAHİŞ FİYATLI BİLET SATIŞINA DENETİM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili öncesi şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu.
Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını ifade etti.
-2 BİN 377 İŞLETME VE 63 BİN 113 OTOBÜS SEFERİ DENETLENDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledik."
8 BİN 347 İŞLEMDE 37 MİLYON 400 BİN 120 LİRA TUTARINDA İDARİ İŞLEM UYGULANDI
Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs işletmecilerine 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı." dedi.
Denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını da belirten Bakan Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir." şeklinde konuştu.
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