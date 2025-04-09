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Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 12:05 Güncelleme: 09.04.2025 12:09
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Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada 'Elektriğe yönelik yeni bir zam planımız yok. Faturaların yüzde 520'sini karşılamaya devam ediyoruz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada "Elektriğe yönelik yeni bir zam planımız yok. Faturaların yüzde 520'sini karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi
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