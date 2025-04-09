Ses sisteminin içine binlerce uyuşturucu bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin araç ses sistemine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İlkadım ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Derebahçe ve 19 Mayıs mahallelerinde oldukları belirlenen 3 şüphelinin araç ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bir otomobilde yapılan aramada, araç ses sistemi içerisine zulalanmış şekilde 2 bin 464 sentetik ecza ve 13 parça halinde satışa hazır 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar M.K. (28), S.D. (31) ve Y.A. (26) emniyete götürüldü.