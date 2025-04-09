Faturalarda yeni dönem! Devlet desteği detayı

Elektrik faturalarında devletin uzun zamandır uyguladığı sübvansiyon tutarı, yeni dönemle birlikte abonelere de düzenli şekilde bildirilecek. Buna göre elektrik faturalarında bu aydan itibaren sunulan devlet desteği artık mesaj ve fatura üzerinde yazılan yazı ile abonelere bildiriliyor.