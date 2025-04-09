Faturalarda yeni dönem! Devlet desteği detayı
Devletin elektrik ve doğalgaz tüketiminde uyguladığı sübvansiyon tutarları artık faturalardan yer alacak. Bunun ilk örneği elektrik faturalarında görülürken, tüketicilere fatura üzerinde ya da fatura ile ilgili gelen mesajlarda tutarın ne kadarını devletin karşıladığı bildirildi.
Elektrik faturalarında devletin uzun zamandır uyguladığı sübvansiyon tutarı, yeni dönemle birlikte abonelere de düzenli şekilde bildirilecek. Buna göre elektrik faturalarında bu aydan itibaren sunulan devlet desteği artık mesaj ve fatura üzerinde yazılan yazı ile abonelere bildiriliyor.
FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ DETAYI
Örneğin, bu ay tüketiciye gelen fatura mesajlarının birinde; "... nolu elektrik aboneliğinize ait 17-04-2025 son ödeme tarihli ilgili dönem tüketim bedeli 807.36 TL olup, 437.36 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 370.00 TL'dir. " notu yer aldı.
Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında da yer alacağı öğrenildi.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA DEVLET NE KADAR DESTEK OLUYOR?
Elektrik faturalarında devlet desteği:
Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60
Yüksek tüketim kademesinde %40
Doğalgaz faturalarında devlet desteği:
%65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.
Bu yeni düzenleme ile tüketiciler, gerçek enerji maliyetlerini daha şeffaf bir şekilde görebilecek ve devlet desteğinin faturalara nasıl yansıdığını doğrudan takip edebilecek.
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