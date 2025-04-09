Başkan Erdoğan: Emniyet birimlerimiz sokaklarda eşkıyalığa fırsat vermedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: SİZE SALDIRMALARINA MÜSAADE ETMEYİZ

Erdoğan "(Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.