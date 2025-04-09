Başkan Erdoğan: Emniyet birimlerimiz sokaklarda eşkıyalığa fırsat vermedi
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti. Erdoğan, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarda yaşanmak istenen kaosa emniyetin izin vermediğini vurguladı. Erdoğan 'Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: SİZE SALDIRMALARINA MÜSAADE ETMEYİZ
Erdoğan "(Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.
SALDIRMALARININ "SEBEBİ GÖREVİNİZİ LAYIKIYLA YAPMANIZ"
Başkan Erdoğan ayrıca "Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." ifadelerini kullandı.
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