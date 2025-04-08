08 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 17:09
ABONE OL
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

DETAYLAR GELİYOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör