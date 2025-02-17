Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu: Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alındığı kaydedildi.

İddianamede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Şüpheli Özdağ'ın, Başkan Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulandı.

Bu iddianame kapsamında tutuksuz şüpheli olan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.