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ANKA 3'ten Süper Şimşek füzesi ile hedefe tam isabet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.04.2025 17:03
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ANKA 3’ten Süper Şimşek füzesi ile hedefe tam isabet!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kanat altından bırakarak başarılı bir test atışı yaptı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından ANKA 3'ün test atışı görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüde, ANKA 3'ün TUSAŞ'ın havadan karaya füzesi ve havadan havaya füzesi Süper Şimşek'i bıraktığı anlar ve hedefin isabetle vurulması yer aldı.

Açıklamada, "ANKA 3'ten hedefe süper atış. ANKA 3, Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Milli mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Katettiğimiz yollarda aldığımız başarılar, gelecek için ilham olmaya devam ediyor" denildi.

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ANKA 3’ten Süper Şimşek füzesi ile hedefe tam isabet! ANKA 3’ten Süper Şimşek füzesi ile hedefe tam isabet! ANKA 3’ten Süper Şimşek füzesi ile hedefe tam isabet!
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