Kapıkule’de büyük rüşvet operasyonu! Onlarca gözaltı var

Soruşturma kapsamında yapılan aramada yüksek miktarda döviz ele geçirildi. (AA)



Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.



Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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