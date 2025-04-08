CHP’den istifa eden Umut Yılmaz: Evimin videosunu çekip ailemle tehdit ettiler

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (İHA)

RANT ÇETELERİ VE SİYASİ KUMPASLAR...

Yılmaz, CHP'de bazı milletvekilleri ve meclis üyelerinin eliyle kumpaslar kurulduğunu öne sürerek, "Belediye Meclisi'nde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek için yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle götürülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır" ifadelerini kullandı.

SİLAHLI SALDIRI VE TEHDİT İDDİALARI

CHP içinde yaşanan olayların siyasi rekabeti aştığını belirten Yılmaz, kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulduğunu, meclis toplantılarına adam getirilerek kendisinin dövdürülmeye çalışıldığını ve avukatlık ofisinin basıldığını iddia etti.

Ailesinin tehdit edildiğini dile getiren Yılmaz, "CHP'li bir Meclis Üyesi tarafından evimin videoları çekilerek ailem tehdit edildi. Bu suça sessiz kalan herkes, bu çirkinliğe ortaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.