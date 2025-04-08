CHP'den istifa eden Umut Yılmaz: Evimin videosunu çekip ailemle tehdit ettiler
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den ayrıldığını duyurdu. Parti içindeki çıkar grupları ve kirli oyunlar hakkında eleştirilerde bulunan Yılmaz, CHP'li bazı isimler tarafından ailesine yönelik tehditler alıp saldırıya uğradığını ve partisi tarafından destek görmediğini öne sürdü. Yılmaz ayrıca CHP Genel Merkezi'ni sert bir şekilde eleştirdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.
PARTİSİNİ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ
CHP'li 5 meclis üyesi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında istifa kararını kamuoyuna açıklayan Umut Yılmaz, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
RANT ÇETELERİ VE SİYASİ KUMPASLAR...
Yılmaz, CHP'de bazı milletvekilleri ve meclis üyelerinin eliyle kumpaslar kurulduğunu öne sürerek, "Belediye Meclisi'nde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek için yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle götürülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır" ifadelerini kullandı.
SİLAHLI SALDIRI VE TEHDİT İDDİALARI
CHP içinde yaşanan olayların siyasi rekabeti aştığını belirten Yılmaz, kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulduğunu, meclis toplantılarına adam getirilerek kendisinin dövdürülmeye çalışıldığını ve avukatlık ofisinin basıldığını iddia etti.
Ailesinin tehdit edildiğini dile getiren Yılmaz, "CHP'li bir Meclis Üyesi tarafından evimin videoları çekilerek ailem tehdit edildi. Bu suça sessiz kalan herkes, bu çirkinliğe ortaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.
"YALNIZ BIRAKILDIM"
Tüm bu yaşananlara rağmen CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın, milletvekillerinin ve CHP Genel Merkezi'nin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Yılmaz istifasının sıradan bir karar olmadığını öne sürerek şunları söyledi:
"Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum."
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