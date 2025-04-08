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İstifa eden Umut Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri! "CHP'de olaylar siyasi rekabeti aştı"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.04.2025 16:07 Güncelleme: 08.04.2025 19:04
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İstifa eden Umut Yılmaz’dan CHP’ye sert eleştiri! CHP’de olaylar siyasi rekabeti aştı

CHP'li Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa ederken CHP içinde yaşanan olayların siyasi rekabeti aştığını söyledi. Yılmaz, kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulduğunu, meclis toplantılarına adam getirilerek kendisinin dövdürülmeye çalışıldığını ve avukatlık ofisinin basıldığını iddia etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan Umut Yılmaz, partisi CHP'den istifa etti. CHP'li 5 meclis üyesi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında istifa kararını kamuoyuna açıklayan Umut Yılmaz, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"KUMPASLARA TAHAMMÜL KALMADI"

CHP'de bazı milletvekillerinin kendisine kumpas kurduğunu belirten Yılmaz, Belediye Meclisi'nde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek için yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyeleri tarafından eliyle götürülen kumpaslara tahammülün aştığını belirtti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

CHP'Yİ İŞARET ETTİ: AİLEM TEHDİT EDİLDİ

CHP içinde yaşanan olayların siyasi rekabeti aştığını belirten Yılmaz, kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulduğunu, meclis toplantılarına adam getirilerek kendisinin dövdürülmeye çalışıldığını ve avukatlık ofisinin basıldığını iddia etti. Ailesinin tehdit edildiğini dile getiren Yılmaz, "CHP'li bir Meclis Üyesi tarafından evimin videoları çekilerek ailem tehdit edildi. Bu suça sessiz kalan herkes, bu çirkinliğe ortaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Binası (Şehitkamil Belediye Web Sitesi) .Gaziantep Şehitkamil Belediye Binası (Şehitkamil Belediye Web Sitesi) .

"Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var." diyen Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti:

"BU KARAR YALNIZCA PARTİDEN AYRILMA KARARI DEĞİL"

Hakikatin ortaya çıkacağını söyleyen Yılmaz, bu kararının yalnızca partiden ayrılmak olmadığını vurgulayarak "Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum" şeklinde konuştu.

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