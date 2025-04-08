İstifa eden Umut Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri! "CHP'de olaylar siyasi rekabeti aştı"

Gaziantep Şehitkamil Belediye Binası (Şehitkamil Belediye Web Sitesi) .

"Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var." diyen Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti:

"BU KARAR YALNIZCA PARTİDEN AYRILMA KARARI DEĞİL"

Hakikatin ortaya çıkacağını söyleyen Yılmaz, bu kararının yalnızca partiden ayrılmak olmadığını vurgulayarak "Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum" şeklinde konuştu.