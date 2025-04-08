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BUDO'da 4 sefer iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.04.2025 16:00
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BUDO’da 4 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO’da 4 sefer iptal edildi BUDO’da 4 sefer iptal edildi BUDO’da 4 sefer iptal edildi
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