Bakan Bayraktar Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X paylaşımı

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İslamabad'da, Pakistan Petrol Bakanı Sayın Ali Pervaiz Malik ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin ardından milli şirketimiz TPAO ile Pakistan'ın üç milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye, Pakistan kara sularında yer alan toplam 40 deniz arama bloğunda, hidrokarbon arama faaliyetlerine yönelik ihale sürecine dahil olacak. Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken, bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır. Anlaşmanın şimdiden iki ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.