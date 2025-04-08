İşçileri tehdit eden CHP’li meclis üyesine soruşturma!

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde CHP'li belediye meclis üyesi Burak Korkmaz, belediyede çalışan memurları bilgi sızdırmakla suçlayıp işten kovmakla tehdit etti.

"GEREĞİNİ YAPARIZ" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Belediye meclis toplantısında konuşan Burak Korkmaz, müdürlükler bazında çalışanlar bakımından sıkıntıları olduğunu söyledi ve müdürleri ve çalışanları adeta tehdit ederek "Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız." dedi ve şöyle devam etti:

"Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum."

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE SORUŞTURMA

Belediye meclis toplantısında, belediye çalışanlarını "Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız" sözleriyle tehdit eden İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.