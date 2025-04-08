Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu serasına çevrilen adreslerde yapılan aramalarda, 24 kilogram skunk, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 11 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.