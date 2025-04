Bayram tatilinde acı bilanço! 6 bin 268 kazada 74 can kaybı

Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi

KAZALARIN NEDENLERİ

Evet, maalesef bu bayram tatilinde: her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü. Peki neydi bu kazaların nedenleri? Yine en başta "aşırı hız geliyor." 6 bin 268 kazanın %41'i ''hız ihlalinden'' kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü "aşırı hızdan" kaybettik. Diğer sebepler arasında ise: "geçiş önceliği ihlali", "arkadan çarpma", "şerit ihlali", "dönüş kuralları" ve "kırmızı ışıkta geçmek" gibi temel trafik kurallarına uymamak var! İşte! Pendik gişelerinde hepimizi üzüntüye boğan o kaza: Gişede bekleyen tıra, arkadan çarpan araçta bulunan 4 öğretmenimiz, maalesef yaşamlarını yitirdiler. Dün de yine, Pendik gişelerinde; benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu iki kazada da hem ''aşırı hız'', Hem de ''arkadan çarpma'' ihlalleri yaşandı. Bayram tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarının % 45'i, saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da %44,6'sı yine aynı saat diliminde yaşandı.