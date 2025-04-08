Bayram tatilinde acı bilanço! 6 bin 268 kazada 74 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Bayramlar; sevdiklerimize kavuştuğumuz, onlarla hasret giderdiğimiz, kardeşliğin ve paylaşmanın zirveye çıktığı mübarek günlerdir. İçişleri Bakanlığı olarak, biz de; bu anlamlı günlerin, tek bir hanede dahi, acıya dönüşmemesi için, ''Yolun sonu bayram olsun'' diyerek; seferber olduk!

25 Mart tarihinde; Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması; Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için; 81 il Valiliğimize, "Trafik Tedbirleri"ni içeren genelgemizi gönderdik. 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık.

Amacımız çok netti: ''Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!'' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, Ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar... Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km'lik yolu denetledik.