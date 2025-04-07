Şişli'de kent lokantası yeniden hizmete açıldı
Şişli'de kent lokantasındaki tedarik ihtiyaçlarının tamamlanması sonrası yeniden hizmet verilmeye başlandı. Yapılan açıklamada 'Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
Şişli'deki kent lokantaları, tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Tedarik süreçleri bitirildiği için ilçedeki kent lokantalarının faaliyetleri 19 Mart'tan itibaren durmuştu.