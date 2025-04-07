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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 15:42
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezindeki operasyonda şüpheliler M.T. ve C.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu maddeyi paketlemek için kullanılan alet ve düzeneklerle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

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