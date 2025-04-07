Bakan Bolat BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Al Zeyoudi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2'nci Dönem JETCO ve Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) 1'inci Dönem Ortak Komite Toplantıları çerçevesinde BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Thani Ahmed Al Zeyoudi ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren KEOA'nın da katkısıyla ticaret hacmimizin 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara ulaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye olarak, BAE ile stratejik ortaklık seviyesinde olan ilişkilerimizi başta hizmet sektörü ve yatırımlar olmak üzere her alanda iş birliği yaparak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışarak daha öteye taşıma arzusundayız. Görüşmelerde, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin katkısıyla BAE ile giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağına olan inancımızı yineleyerek karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.