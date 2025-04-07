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İstanbul trafiğini yağmur vurdu! Ana arterler kilit! Kırmızıya boyandı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 08:52 Güncelleme: 07.04.2025 08:54
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İstanbul trafiğini yağmur vurdu! Ana arterler kilit! Kırmızıya boyandı...

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı. Yağmurun etkisinin yanında öğrencilerin de okullara dönmesiyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterler kırmızıya boyandı. Öte yandan köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte detaylar...

İstanbul'da haftanın ilk gününde hem yağmurun etkili olması hem de öğrencilerin okullara dönmesiyle birlikte yine yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78'e ulaştı.

İSTANBUL'DA TRAFİK NE DURUMDA?

HARİTA KIRMIZIYA BOYANIYOR

Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları başta olmak üzere; Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy, Bahçelievler, Esenyurt ve Avcılar civarlarında yoğunluk dikkat çekiyor. Yoğunluk haritasında bu bölgeler koyu kırmızı renkle gösterilirken, trafik durma noktasında.

ANADOLU'DA DA DURUM AYNI

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Kartal çevresinde benzer bir tablo söz konusu.

İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor (AA)İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor (AA)

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DURMA NOKTASINDA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda.

Ana arterlerde trafik durma noktasına geldi (AA)Ana arterlerde trafik durma noktasına geldi (AA)

TOPLU TAŞIMAYA TALEP ARTIYOR

Trafikteki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar alternatif ulaşım yöntemlerine yöneliyor. Metrobüs, Marmaray ve metro hatlarında sabah saatlerinde yoğunluk gözlendi.

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İstanbul trafiğini yağmur vurdu! Ana arterler kilit! Kırmızıya boyandı... İstanbul trafiğini yağmur vurdu! Ana arterler kilit! Kırmızıya boyandı... İstanbul trafiğini yağmur vurdu! Ana arterler kilit! Kırmızıya boyandı...
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