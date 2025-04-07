İstanbul trafiğini yağmur vurdu! Ana arterler kilit! Kırmızıya boyandı...
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı. Yağmurun etkisinin yanında öğrencilerin de okullara dönmesiyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterler kırmızıya boyandı. Öte yandan köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte detaylar...
İstanbul'da haftanın ilk gününde hem yağmurun etkili olması hem de öğrencilerin okullara dönmesiyle birlikte yine yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78'e ulaştı.
HARİTA KIRMIZIYA BOYANIYOR
Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları başta olmak üzere; Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy, Bahçelievler, Esenyurt ve Avcılar civarlarında yoğunluk dikkat çekiyor. Yoğunluk haritasında bu bölgeler koyu kırmızı renkle gösterilirken, trafik durma noktasında.
ANADOLU'DA DA DURUM AYNI
Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Kartal çevresinde benzer bir tablo söz konusu.
KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DURMA NOKTASINDA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda.
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