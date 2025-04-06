Suriye Cumhurbaşkanı Şara haftaya Türkiye’ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'yi ziyaret edecek.

GÖRÜŞME HAFTAYA OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada Ahmed eş-Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. BAE, eş-Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.