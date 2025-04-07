Bakan Tunç’tan tutuklu üniversite öğrencileri için açıklama: Kesinlikle çıplak arama yok

Özgür Özel (EPA)

"CUNTA İFADESİNİ İADE EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine tepki gösteren Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çok talihsiz bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini vermiştir. Çok büyük gayret göstermiş, darbecileri tarihe gömmüştür. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar." ifadelerini kullandı.

"MAHİR POLAT İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORU BEKLENİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarındaki kişiler devletimize emanettir. Bizim kanunlarımız açık. Gerekli kararların nasıl verileceği belli. Adli Tıp gerekli incelemeleri yapacaktır. Rapor doğrultusunda karar verilecektir." dedi.