Bakan Tunç'tan tutuklu üniversite öğrencileri için açıklama: Kesinlikle çıplak arama yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç tutuklu üniversite öğrencileriyle ilgili ülkemizde çıplak aramanın kesinlikle olmadığını ifade etti. İşkence iddialarının kara bir propaganda olduğunun altını çizen Tunç bu konuda sıfır toleransta olduklarını vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yönelik 'cunta' çıkışını da eleştiren Bakan Tunç sözlerin tamamen hadsizlik olduğunu ve Özel'e iade ettiklerini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"TUTUKLULAR İÇİN DEĞERLENDİRMELER YARGIDA"
İstanbul'daki eylemlerde tutuklananlara ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak çağrısı sonrası istenmeyen görüntüler oldu. Şu anda tutukluluğu devam eden kişiler var. Kişilerin olaylardaki rolleri ya da kanuna aykırı durumları olup olmadığını yargı inceleyecektir. Yargı gerekli kararları verecektir. Tamamen yargının sürecini takip etmek durumundayız. Yargı makamları tarafsız." dedi.
"ÜLKEMİZDE ÇIPLAK ARAMA YOK"
Cezaevlerindeki aramalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanunlarımız var. Bu yürütmeliklerce geçerli durumlar söz konusu. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değil, söz konusu olamaz. Buna izin vermeyiz. Maddeler açık. Burada cezaevi güvenliği bakımından, yasak madde sokulmaması için böyle bir yetki verilmiştir ama bu istisnai bir arama ve bu durumda kişi mahremiyetine dikkat edilir. Aynı cinsten kişinin araması gibi her türlü tedbir alınarak arama yapılır. Bir şüphe durumunda yapılan hususlardır. Birçok Avrupa ülkesinde daha farklı uygulamalar vardır. Çıplak arama gibi durum söz konusu olamaz. İşkenceye sıfır toleransta kararlıyız. Bu düzenlemeleri biz yaptık, bu konuda hassasız. Bir örnek varsa bu konuda yargı üzerine gider. Cezaevlerinde bir işkence varmış gibi bir kara propagandaya halkımız fırsat vermesin." dedi.
"CUNTA İFADESİNİ İADE EDİYORUZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine tepki gösteren Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çok talihsiz bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini vermiştir. Çok büyük gayret göstermiş, darbecileri tarihe gömmüştür. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar." ifadelerini kullandı.
"MAHİR POLAT İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORU BEKLENİYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarındaki kişiler devletimize emanettir. Bizim kanunlarımız açık. Gerekli kararların nasıl verileceği belli. Adli Tıp gerekli incelemeleri yapacaktır. Rapor doğrultusunda karar verilecektir." dedi.
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