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Başkan Erdoğan İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 19:15
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Başkan Erdoğan İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.

Başkan Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti. | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti. | Fotoğraf: AA

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

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Başkan Erdoğan İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu kabul etti Başkan Erdoğan İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu kabul etti Başkan Erdoğan İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu kabul etti
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