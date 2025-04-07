Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü

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Bayraktar, şunları kaydetti:

"Mevcut işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere yeni fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki enerji işbirliği potansiyelinin oldukça fazla olduğunu biliyor ve bu potansiyelin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."