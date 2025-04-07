07 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü

Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 18:07
ABONE OL
Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi, nükleer enerji programı, yenilenebilir enerji yol haritası, kritik madenlere yönelik çalışmaları gibi enerji ve madenlere ilişkin vizyonlarını paylaştıklarını belirtti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Mevcut işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere yeni fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki enerji işbirliği potansiyelinin oldukça fazla olduğunu biliyor ve bu potansiyelin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü Bakan Bayraktar ABD-Türkiye İş Konseyi heyetiyle görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör