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BUDO'da yangın paniği! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.04.2025 21:51
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BUDO’da yangın paniği! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) feribotunun makine dairesinde çıkan yangın, gemi personelince söndürüldü. Mudanya ilçesindeki iskeleye yanaştırılarak tahliye edilen feribottaki yolculardan bazıları dumandan etkilendi.

BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan "Yıldırım Beyazıt" feribotunun makine dairesinde, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Feribot görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın, bir süre sonra tekrar başladı. Daha sonra feribotun söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonucu ortaya çıkan duman nedeniyle bazı yolcular ve feribot personeli fenalık geçirdi.

Feribotun Mudanya ilçesinde BUDO İskelesi'ne yanaşmasıyla bölgeye sevk edilen Bursa Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yolcuları tahliye etti.

Dumandan etkilenenler, ilk müdahalelerin ardından civardaki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

"TÜM YOLCULARIMIZ SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 19.50'de, geminin makinelerinden birinde yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangına, gemi personelince anında müdahale edildiği ve kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

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BUDO’da yangın paniği! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı BUDO’da yangın paniği! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı BUDO’da yangın paniği! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
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