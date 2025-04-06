BUDO’da yangın paniği! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

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"TÜM YOLCULARIMIZ SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 19.50'de, geminin makinelerinden birinde yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangına, gemi personelince anında müdahale edildiği ve kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."