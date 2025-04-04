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İSBİKE hurdalığı! İBB'nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 10:15 Güncelleme: 04.04.2025 10:24
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İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

İstanbul'un trafik yoğunluğunu sözde azaltmak için 2012'de hizmete giren İSBİKE sistemi, milyonlarca lira zararla rafa kaldırıldı. İSPARK'a bağlı İSBİKE projesi, milyonlarca liralık yatırım ve bakım-onarım masraflarına rağmen 2023 yılında sadece 6 aylığına toplandığı açıklanmıştı. Aradan geçen 1.5 seneye rağmen hizmetin geri dönmediği görüldü.

"Sağlıklı yaşam, çevreci ulaşım" sloganıyla İstanbul'un çeşitli noktalarına kurulan İSBİKE istasyonlarının büyük kısmında bisikletlerin aktif olmadığı görüldü. Boş kalan istasyonlar vatandaşların tepkisini çekerken sosyal medyada da birçok kullanıcı durumu eleştirdi.

İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

Öte yandan, toplatılan İSBİKE bisikletlerinin büyük kısmının hurda halde bir depoda bekletildiğine dair görüntüler paylaşıldı. Çevreci ulaşım iddiasıyla kurulan sistemin atıl hale getirilmesi, hem kamu kaynaklarının heba edilmesi hem de çevre kirliliği oluşturması açısından tepki çekti.

İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
İSBİKE'ın çöp olan milyonlarca liralık yatırımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, İBB yönetimini sistemin neden işletilemediğini açıklamaya davet etti. Ayrıca birçok kişi, İSBİKE uygulamasındaki bakiyelerinin iade edilmediğini ve mağdur edildiklerini belirtti.

İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

İBB'DEN AÇIKLAMA YOK
İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporuna göre 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle hizmet veren İSBİKE'ın, 2022 yılında 239 istasyona ve bin 665 bisiklete, 2023'te ise 239 istasyon ve bin 193 bisiklete düştüğü açıklandı.

İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

2023 yılı sonunda toplatılan bisikletlerin bir daha hizmete girmediği ve akıbetlerinin belirsiz olduğu ifade ediliyor.

İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

Sabah'ın haberine göre; Kamu kaynaklarıyla finanse edilen projenin neden rafa kaldırıldığı ve bisikletlerin neden çürümeye terk edildiği konusunda İBB yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken vatandaşlar İstanbul'un ulaşım projelerine yönelik plansız ve israf odaklı yaklaşıma tepki göstermeye devam ediyor.

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İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı İSBİKE hurdalığı! İBB’nin milyonlar savurduğu proje rafa kaldırıldı

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